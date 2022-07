Ellen Hoog voor tweede keer moeder geworden

„Vorige week is ons kleine meisje Sev Lexi Jo geboren en we zijn helemaal verliefd!”, schrijft de 36-jarige bij een foto van Sev met haar grote zus Bowie.

Hoog en De Lang werden in maart 2019 ouders van hun eerste kindje Bowie Mae. Het stel is sinds 2013 samen en trouwde in 2017 in Italië.