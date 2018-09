Dolverliefde Harry en Meghan zijn getrouwd!

Ⓒ Hollandse Hoogte

De twee gaven elkaar even na half één lokale tijd het jawoord, na een speech van de Amerikaanse bisschop Michael Curry en het uitspreken van de geloftes. Hij sprak enthousiast over de liefde en maakte mensen aan het lachen.

Altaar

Meghan werd door prins Charles richting haar aanstaande echtgenoot gelopen, niet door haar eigen vader Thomas Markle, zoals reeds bekend. „Bedankt, pa”, zei Harry tegen zijn vader.

Harry, die zijn tranen moest bedwingen, pakte hierop Meghans hand, waarna hij zei: „Je ziet er fantastisch uit”.

Harry en William arriveerden samen bij de trouwlocatie.

Rond 12.50 onze tijd arriveerde prins Charles. Koningin Elizabeth stapte vijf minuten later de auto uit.

Kate Middleton, de vrouw van prins William, arriveerde even voor twaalven lokale tijd met alle bruidskinderen.

Sterren

Vele bekende gezichten zijn aanwezig. Zo zijn George en Amal Clooney, sir Elton John en Victoria en David Beckham ter plekke. Ook Idris Elba, Serena Williams en Oprah Winfrey werden gezien bij de St George’s Chapel. Ook de koninklijke gasten zijn natuurlijk aanwezig.

Exen

Harry’s exen wilden de belangrijke dag ook niet missen. Cressida Bonas, gehuld in een roze streepjesjurk, werd gespot tussen de gasten. Ook de breed glimlachende Chelsy Davy, met wie Harry jarenlang samen was, liet haar gezicht zien.

Planning

Onderstaand een schema (in Nederlandse tijd) hoe deze dag eruit zal gaan zien.

Vanaf 10.30 uur: De 600 genodigden verzamelen bij de Round Tower en betreden via de South Door St. Georges Chapel.

12.20 uur: Koninklijke gasten arriveren te voet of met de auto via de Galilee Porch.

12.45 uur: Harry loopt samen met getuige, broer William, langs Horseshoe Cloister waar vertegenwoordigers van liefdadigheidsinstellingen staan waaraan Harry’s naam is verbonden, Vervolgens lopen zij langs The Lower Ward via de West Steps de kerk in.

12.55 uur: Koningin Elizabeth arriveert als laatste.

12.59 uur: Meghan komt na een rit met de auto via de Long Walk met het bruidspersoneel aan bij de West Steps. Haar moeder Doria Rogland komt binnen via de Galilee Porch.

13.00 uur: De huwelijks- ceremonie in St. George’s Chapel begint.

De preek wordt verricht door de Amerikaanse bisschop Michael Curry. De deken van Windsor, David Conner en de aartsbisschop van Catherbury, Justin Welby, nemen de trouwgelofte af.

14.05 uur: Rijtoer door de straten van Windsor die voert langs Castle Hill, High Street, Sheet Street, Kings Road, Albert Road, Long Walk en eindigt op Windsor Castle.

16.30 uur: Afsluiting van de lunch en een receptie voor genodigden in de St. Georges Hall die wordt aangeboden door de koningin. Meghan Markle en Harry arriveren op de receptie na de rijtoer.

20.00 uur: Feest in Fogmore House voor 200 intieme vrienden en familieleden van het koppel.