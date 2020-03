Ellie Goulding voelt zich bevrijd door huwelijk

„Ik ben nu getrouwd, dus je zou denken dat dit het moment voor mij zou zijn om afhankelijk te zijn van de ander, maar eigenlijk kon ik me niet onafhankelijker voelen dan ik nu doe”, vertelt Ellie aan het tijdschrift #Legend.

„Het is een vreemde paradox, omdat het huwelijk wordt gezien als iets waardoor je wordt vastgelegd, maar ik voel precies het tegenovergestelde. Ik voel een vrijheid”, gaat ze verder.

Ellie Goulding gaf zaterdag 31 augustus haar jawoord aan Caspar Jopling onder het oog van meerdere wereldsterren in York. Onder meer Katy Perry, Orlando Bloom, James Blunt, Jimmy Carr, Sienna Miller en zelfs een handjevol royals: prinses Eugenie, prinses Beatrice en hun moeder Sarah Ferguson, waren aanwezig bij haar grote dag.

Ellie en Caspar worden sinds 2017 aan elkaar gelinkt, hoewel de twee erg geheimzinnig deden over hun relatie. Hun verloving werd daarentegen groots en op een traditionele manier aangekondigd: namelijk in de huwelijkssectie in de Britse krant The Times.