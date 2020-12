Chris Evans gaat stem 'echte' Buzz Lightyear inspreken

Chris schreef in een reactie dat hij er ’geen woorden voor heeft’ dat hij is uitgekozen voor de rol. Ook maakte hij duidelijk dat hij niet het karakter uit de Toy Story-films gaat spelen. Verschillende fans vroegen zich namelijk al af waarom niet was gekozen voor Tim Allen, die de stem van Buzz Lightyear verzorgde in de Toy Story-filmreeks. „Voor de duidelijkheid, het gaat hier niet om het speeltje Buzz Lightyear. Dit is het ontstaansverhaal van de mens Buzz Lightyear, waar het speeltje op is gebaseerd."

De animatiefilm, getiteld Lightyear, moet op 17 juni 2022 verschijnen.