Nielson is na donkere periode terug met nieuwe EP

„2020 heeft me op donkere plekken gebracht”, begint Nielson zijn lange bericht. „Ik kwam terecht in een storm van heftige gebeurtenissen die allemaal tegelijk plaatsvonden, waardoor het voor mij niet meer mogelijk was om normaal te functioneren.”

Die heftige gebeurtenis was het overlijden van zijn neef Nathan op 10 augustus, die net een maand daarvoor had gehoord dat hij leukemie had. „Zijn overlijden was plotseling als bij een ongeluk en wierp een donkere schaduw over alles”, zegt Nielson.

Grijs

Nielson, de artiestennaam van Niels Littooij, ging de studio in om het verlies te verwerken. „Aan mijn bureau, nat van tranen en verspilde whiskey, schreef ik mijn ongefilterde gedachten en gevoelens op en maakte er liedjes van.” Het resultaat daarvan - de EP met de naam Grijs - kondigt hij maandag aan, de dag waarop Nathan 29 jaar zou zijn geworden.

De zanger noemt het „liedjes die niet hadden mogen bestaan.” Hij brengt de plaat bovendien uit onder zijn eigen naam „omdat de liedjes gaan over mijn persoonlijke rouwproces. Hiermee zet ik voor mezelf een stap op de weg terug naar alle mooie dingen die ik aan het doen was met Nielson.”