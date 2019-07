Peter R. de Vries: verhaal Grives ongeloofwaardig

De opnames van de misdaadserie Keizersvrouwen, waarin zij een rol speelt, zijn al achter de rug. „Het is een volwassen vrouw, zij had beter moeten weten”, reageert De Vries in RTL Boulevard. Grives werd volgens Vlaamse media aangehouden met 100 xtc-pillen en 20 gram cocaïne.

Bekijk ook: Imanuelle Grives in Belgische gevangenis

De actrice blijft in elk geval tot vrijdag vastzitten in het Huis van Bewaring in Antwerpen. „Je hoort veel klachten, over het slechte eten en het feit dat het er erg warm is”, aldus de misdaadverslaggever. Grives, bekend van Vechtershart en Wie is de mol?, werd afgelopen weekend aangehouden op het festival in de Belgische plaats Boom.