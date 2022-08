Emma Heesters over geruchten relatieproblemen: ’Voor ons zijn het roddels’

„Ja, die juicekanalen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat wij ons daar niet heel erg mee bezighouden. Voor ons zijn het roddels”, vertelt Emma voor de camera. „Wat ik wel kan zeggen is dat wij heel gelukkig met elkaar zijn en heel verliefd zijn.” Momenteel is Wesley druk met voetbal, zegt Emma. „En ik met mijn zangcarrière. We hebben wel lekker veel tijd voor elkaar, dat vinden we belangrijk. We genieten van het leven. We hebben ook nog geen plannen voor kindjes.”

Emma en Wesley zijn sinds 2020 bij elkaar. Omdat Hoedt in de Belgische competitie actief is als voetballer, woont het stel ook in België. Heesters kocht in augustus vorig jaar een huis in Antwerpen.