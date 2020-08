Auto Frank van Etten uitgebrand: ’Gelukkig mijn kind ongedeerd’

„Vannacht werd ik wakker gebeld door mijn zoon. ’Papa, de auto staat in lichterlaaie’”, schrijft Van Etten op het sociale platform. Het is niet de eerste keer dat er een auto van de zanger van het lied ’Ik sta in lichterlaaie’ een auto van hem in rook zag opgaan; eerder ging het daarbij om afpersing. Hij wil dan ook graag de context van het verhaal duidelijk maken.

Ⓒ Persbureau Heitink

Doordat de versnellingsbak overhit was,hebben ze de auto snel aan de kant gezet. Vervolgens moesten ze van de politie nog een stukje doorrijden om de auto elders te parkeren en dat werd de auto fataal.” Zelf kwam de zanger volgens lokale media later poolshoogte nemen.

Frank noemt het ’een slechte nacht dus voor ons gezin’. „Maar gelukkig is mijn kind ongedeerd die net zijn rijbewijs heeft gehaald.”