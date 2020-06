Bollywood-acteur Sushant Singh Rajput (34) overleden

Rajput begon zijn carrière op televisie en groeide uit tot een ster dankzij zijn werk in de serie Pavitra Rishta. Hij maakte in 2013 zijn Bollywood-debuut met de film Kai Po Che en speelde later in films als MS Dhoni, PK en Kedarnath.

De acteur was voor het laatst te zien in de Netflix-film Drive (2019).