Was gelukkige familiefoto Britse royals één groot toneelspel?

De bewuste familiefoto ter ere van de 70e verjaardag van prins Charles in 2018 Ⓒ Reuters

Een en al lachende gezichten waren het op de foto die het Britse koningshuis vrijgaf voor de 70e verjaardag van prins Charles in 2018. Schone schijn, claimen Britse media nu. Of eigenlijk wordt dat beweerd in het explosieve boek over Harry and Meghan: Finding Freedom. Het zou in werkelijkheid ’een nachtmerrie’ geweest zijn om deze foto te plannen te midden van alle onderlinge wrevel.