Zoveelste pr-ramp voor Harry en Meghan na ’vijandige verklaring’?

Zo is in de nieuwe uitgebreide verklaring te lezen dat de Britse regering en de Queen geen juridische zeggenschap hebben over het gebruik van het woord royal aan de andere kant van de oceaan. Desondanks, zo geven ze aan, zullen ze zelf stoppen met het gebruik van het woord Royal in hun pr en marketing. Dat zullen ze doen zodra de ’transitie Spring 2020 begint’.

Ze merken ook op dat andere royals blijkbaar schappelijker behandeld worden. „Hoewel er een precedent is voor andere leden van de koninklijke familie om werk buiten het koningshuis te zoeken, is er voor de hertog en hertogin van Sussex een evaluatieperiode van 12 maanden ingesteld.” Volgens Daily Mail slaan ze daarmee een erg zure toon aan en lijken ze vooral te willen klagen tegenover het paleis.

In eerste instantie bracht hun woordvoerder een vrij zakelijk statement uit naar de media, waarin ze bevestigden dat het predicaat na komend voorjaar niet meer mag worden gebruikt. Een paar uur later verscheen op hun website en op hun Instagramaccount Sussex Royal in hun Insta Stories de uitgebreide verklaring, die veel venijniger van toon is.

Ook claimt het koppel in dat statement dat Harry nog steeds de zesde in de lijn van troonopvolging is en dat zij nog steeds recht hebben op beveiliging. Volgens hen hebben zij en hun zoontje Archie dat ook nodig. Ook deze uitspraak acht Daily Mail omstreden, te midden van de controverse over wie de rekening, die geschat wordt op zo’n 3 tot 6 miljoen pond, zou moeten betalen: belastingbetalers in Canada of in Engeland of beiden een deel.

Volgens de Britse krant is de nieuwe verklaring dan ook ’vijandig’ van toon, ’zeker in vergelijking met het eerdere statement die door een woordvoerder werd vrijgegeven’. Compleet overbodig, zegt de Britse royaltywatcher Richard Fitzwilliams: „Simpelweg omdat het hun meningsverschillen met het paleis nog eens onderstreept op een manier die te vermijden was.” Ook andere royaltywatchers voelen de bui al hangen: er zit een nieuwe pr-ramp aan te komen voor Harry en Meghan.

De merknaam Sussex Royal was de vlag waaronder Harry en Meghan in Canada juist tal van werkzaamheden en liefdadigheidswerk wilden opzetten. Maar nu is zelfs de hele liefdadigheidsstichting afgeblazen, zo blijkt. In plaats daarvan willen ze nieuwe manieren ontwikkelen om andere stichtingen wereldwijd te helpen.