Anne Hathaway draagt nieuwe film op aan schoonmoeder

Armageddon Time vertelt over de vriendschap tussen de Joodse tiener Paul en Johnny, een Afro-Amerikaanse jongen in het New York van begin jaren tachtig. Het verhaal is mede gebaseerd op de jeugd van regisseur James Gray. Anne Hathaway speelt de moeder van Paul.

„Mijn man is Joods”, vertelde Hathaway vrijdag tijdens een sessie met journalisten. „We hebben veel gesproken over wat mijn rol in deze film betekent voor hem en voor onze familie. Mijn schoonmoeder is onlangs overleden. Zij was de beste Joodse moeder die je je voor kan stellen.”

Elke dag keuze maken

Hathaway stopte alle liefde voor haar schoonmoeder in deze rol. „Dit vak biedt de kans om in je spel, voor de camera, zaken te tonen die je niet goed in woorden uit kan drukken. Haar invloed op mijn leven was en is nog steeds heel groot.” De film is tegelijkertijd opvallend grimmig. Het racisme en de vooroordelen waar de beide jongens tegenaan lopen worden benoemd. En regisseur Gray toont ook het fysieke geweld waarmee de vader van Paul zijn zoon discipline probeert bij te brengen.

De actrice vindt het goed dat Armageddon Time toont hoe er veertig jaar geleden met kinderen werd omgegaan:„We kunnen de geschiedenis niet herschrijven: kinderen met een riem slaan werd toen als een normale straf van ouders gezien.” Maar ze hoopt wel dat het tonen van dit soort zaken de kijker aanzet tot nadenken. „We moeten ons blijven realiseren dat we elke dag weer de keuze hebben hoe we met andere mensen omgaan, hoe we ons uitlaten over anderen, wat we denken over anderen. Het is goed als kunst kan aanzetten tot nadenken over wat we misschien anders of beter zouden kunnen doen in ons leven.”