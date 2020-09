Willie Nelson (87): ’Hoe mijn vrouw mij betrapte!’

Het kóst wat tijd om ze allemaal bij elkaar te krijgen, maar als de kinderen van Willie Nelson (met naast zich echtgenote Annie D’Angelo) er eenmaal zijn, levert het een mooi familieplaatje op. Ⓒ Getty Images

WILLIE NELSON (87) verrast Amerika met een even onthullend, spraakmakend als geestig boek waarin de countrylegende zeer openhartig terugkijkt op zijn lange en onstuimige leven. De zanger is eerlijk over zijn collega’s en de vrouwen in zijn leven. Alleen al met zijn avonturen op het gevaarlijke pad van de liefde zijn, door de man die vier keer trouwde, hele hoofdstukken te vullen...