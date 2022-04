Rob Kardashian over ex-verloofde Blac Chyna: ik heb nooit van haar gehouden

De enige zoon in de Kardashian-familie zei dat hij een relatie kreeg met Chyna toen hij op „een dieptepunt” in zijn leven zat. Rob dacht dat ze goed voor hem was, omdat zij hem toen accepteerde. Maar dat veranderde snel, en de ’liefde’ was op het moment dat hij Chyna ten huwelijk vroeg al bekoeld. „Het was geen echte liefde.”

De 35-jarige Rob ging ook in op de beschuldiging die al eerder in deze zaak ter sprake was gekomen, namelijk dat Chyna hem zou hebben geprobeerd te vermoorden. De influencer zou meerdere keren een pistool tegen zijn hoofd hebben gehouden en hem ook hebben geprobeerd te wurgen met het snoer van een iPhone-oplader. Kardashian voegde daar nu aan toe dat Chyna hem ook meerdere keren heeft geslagen met een metalen staaf. Volgens hem zou Chyna toen onder invloed zijn geweest van cocaïne en alcohol.

’Vurige relatie’

Chyna reageerde al eerder al op het incident in de rechtbank. Zij verklaarde toen dat ze het pistool voor de grap op het hoofd van haar ex-verloofde richtte en dat het ook slechts een geintje was toen ze het snoer van een iPhone oplader om zijn nek bond. Volgens haar had ze slechts een „vurige” relatie met haar toenmalige vriend, die tevens de vader is van hun vijfjarige dochter Dream Kardashian.

Chyna sleept de Kardashians voor de rechter, omdat zij haar televisiecarrière zouden hebben kapotgemaakt. De influencer was in 2016 samen met Rob te zien in realityshow Rob & Chyna, een spin-off van tv-hit Keeping Up With The Kardashians. Daarvan zou volgens Chyna een tweede seizoen komen, maar de familie Kardashian/Jenner zou daar na haar breuk met Rob een stokje voor hebben gestoken.