Nick Cave en The Strokes volgend jaar op Best Kept Secret

Nick Cave & The Bad Seeds en The Strokes treden volgend jaar op tijdens Best Kept Secret. Het festival in het Noord-Brabantse Hilvarenbeek maakte donderdag eveneens alt-J, Jamie xx en Jessie Ware als een paar van de eerste namen bekend.