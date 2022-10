Advocaten Marco Borsato over Boos-aflevering: ’Zijn geen feiten’

Premium Binnenland

Gratie Masmeijer een raadsel: speelde zijn carrière als quizmaster een rol?

Heeft het feit dat Frank Masmeijer ooit een bekend quizmaster was een rol gespeeld bij de beslissing over zijn gratie? Het is de vraag die veel mensen zich stellen, maar het is onwaarschijnlijk. Het is al een kleine dertig jaar geleden dat Masmeijer voor het laatst op televisie te zien was als prese...