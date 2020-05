Ilse DeLange weer tweede op ’Songfestival’

Ilse deed lang mee voor de winst maar moest uiteindelijk de Spaans-Duitse zanger Nico Santos, die namens Spanje meedeed, voor laten gaan. Hij won met 104 punten, Ilse eindigde met haar single Changes op 88 punten.

In totaal deden in Keulen vijftien landen mee aan het vooralsnog eenmalige alternatief. Duncan Laurence gaf namens Nederland de punten door.

De show werd niet alleen in Duitsland, maar ook in Oostenrijk en Zwitserland uitgezonden. Grote man achter het initiatief is de bekende presentator en komiek Stefan Raab. Hij deed zelf in 2000 mee aan het songfestival en organiseerde jarenlang een vergelijkbare wedstrijd voor de zestien Duitse deelstaten, de Bundesvision Song Contest.