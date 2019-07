Horrorscenario Winston bij thuiskomst vakantie

Winston, Renate en hun twee zoons zijn nog geen dag terug van vakantie, als ze worden geconfronteerd met ’duizenden wespen’ die hun huis hebben overgenomen. In een video doet de presentator verslag van het allesbehalve warme welkom. „Dit is natuurlijk heel leuk thuiskomen, hè? Als je op vakantie bent geweest en je huis is overgenomen door duizenden wespen.”

En laat Winston nou net doodsbang voor de geelzwarte insecten zijn. „Wie is er nog meer bang voor wespen? Ik weet oprecht niet waarom, maar deze beestjes zijn niet mijn vriendjes! Ik spring van mijn stoel als ik er eens bij me heb. En als je dan thuiskomt van vakantie en je vindt drie (!) van dit soort wespennesten in je dak, dan snap je dat ik daar niet blij van word, hahaha.

Onder zijn video stromen de goedbedoelde tips al snel binnen. Zo zegt Annemarie: „Spuiten helpt. Vragen bij de gemeente, dan wordt het deskundig gedaan.” Carola raadt aan om rustig te blijven. „En bel een prof om ze te verwijderen. Ik ben allergisch voor wespen en heb geleerd om rustig te blijven, zodat zij ook rustig blijven. Hoe panischer jij reageert, hoe agressiever zij reageren. Zeker nu het nectarseizoen over is en deze mormels op zoetigheid afkomen... Succes!” Leen laat zich niet tegenhouden door zijn gebrek aan kennis over wespennesten en speelt alvast in op een mogelijk ander scenario: „Ik heb wel een hele goede tip tegen een mierennest.”