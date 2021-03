Pedojagers op zoek naar Bilal Wahib

Premium Binnenland

Avondklok ingekort: hoeveel zin heeft maatregel nog?

Een uurtje langer buiten. De enige versoepeling in de coronamaatregelen was het verkorten van de avondklok. Een maatregel die ’zeker effect’ had, al is lastig te zeggen hoeveel. Agenten juichen de versoepeling echter toe: „Dit scheelt in ieder geval heel veel discussie op straat.”