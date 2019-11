Wilbert Gieske weer terug in GTST

Het is alweer even geleden dat de 73-jarige Wilbert zijn opwachting maakte in soapdorp Meerdijk. In 2016 speelde de acteur, na enkele jaren afwezigheid, voor het laatst mee. Vorig jaar was Wilbert nog wel te zien in spin-off Nieuwe tijden.

Wilbert deed in totaal in meer dan 2000 afleveringen van GTST mee. Hoe lang hij dit keer blijft, is nog niet duidelijk.