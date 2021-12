RTL mag Ad Visser altijd bellen voor The Masked Singer

Visser volgt bij de talloze verzoeken voor televisieprogramma’s die hij krijgt altijd zijn gevoel. „Mijn standpunt is dat ik geen tijd wil besteden aan dingen die ik niet interessant vind”, aldus de AVROTROS-ster. „Ik zou nooit in een programma muziek draaien en daarna zeggen: dat vind ik niet mooi. Dat is zonde van de tijd. Ik vergeet muziek die ik niet mooi vind ook altijd weer.”

Het Hilversumse icoon heeft nog meer verrassingen in petto volgend jaar. „Ik had tijdens Covid eindelijk de tijd om zelf veel nieuwe muziek te maken. Echt muziek waarvan ik denk: dit is precies zoals ik het zou willen doen.” Het plan is daar in 2022, het jaar dat Visser 75 wordt, een nieuw album van uit te brengen.