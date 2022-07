Zieke George Kooymans mist Golden Earring nog iedere dag: 'Het is klote'

Ook laat de Haagse muzikant weten dat het ’niet echt goed’ met hem gaat. „Maar het is te doen tot nu toe.” Door de ALS is het moeilijk voor hem om te lopen en gitaarspelen lukt niet meer. „Dat was al redelijk snel voorbij. Het is een fijne motoriek, je moet je vingers kunnen bewegen. Die zijn gewoon verlamd”, vertelt de gitarist.

Wat nóg wel lukt is zingen. Daar is George dan ook nog actief mee bezig. Zo bracht hij onlangs een nieuw album uit en nam hij nog iets op met de formatie Vreemde Kostgangers. „We schreven samen liedjes en namen het op de iPhone op of in de studio. In de loop der jaren hebben we een stuk of twaalf nummers opgenomen. Op het moment dat ik ziek was, hebben we het snel afgemaakt”, aldus George.

Op de vraag of de band nog was doorgegaan als hij niet ziek was geworden, antwoordt hij: „Je weet dat er op een gegeven moment na zo'n lange tijd een einde aankomt. Hetzij door overlijden, pech of wat mij is overkomen, dat kun je niet voorspellen. Maar we zijn natuurlijk altijd van die taaie rakkers geweest, we gingen altijd wel door.”