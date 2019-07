Hans Kazàn opgeschrikt door bosbrand

„Op een gegeven moment komt Wendy binnen en zegt: ’Hans, ik hoor vuur.’ In één keer zie ik die vlammen zo omhoog slaan”, zo vertelt de illusionist aan Shownieuws. „Dat kwam steeds maar dichterbij, want de wind stond onze kant op. Het geluid van naderend vuur is echt angstaanjagend.”

Op Twitter deelt Hans beelden van de brandweer die druk aan het blussen is. „Ze zijn nu aan het nablussen en wij aan het bijkomen van de schrik.”