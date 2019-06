Trailer vervolg The Shining uitgebracht

Doctor Sleep is de verfilming van het gelijknamige boek van Stephen King uit 2013. Hij schreef het als een vervolg op The Shining (1977), dat destijds door Stanley Kubrick werd bewerkt tot bioscoophit.

In de film The shining (1980) speelde Jack Nicholson (‘Here’s Johnny!’) een doodenge hoofdrol als de bezeten schrijver Jack Torrance. Diens paranormaal begaafde zoon Danny is in Doctor Sleep inmiddels een volwassen man en wordt gespeeld door Ewan McGregor.

Still uit The Shining, met Jack Torrance (Jack Nicholson), zijn vrouw Wendy (Shelley Duvall) en zijn zoontje Danny (Danny Lloyd). Ⓒ BSR Agency

Wanneer Dan Torrance een jong meisje ontmoet dat over vergelijkbare gaven beschikt als hij, probeert hij haar in Doctor Sleep te beschermen tegen een duistere cultus. Omdat dit onfrisse clubje over de rug van begaafde kinderen onsterfelijkheid nastreeft.

Fans die niet kunnen wachten om de film te zien, moeten nog even geduld hebben. De film zal pas medio november in de bioscopen verschijnen.