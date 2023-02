Premium Het beste van De Telegraaf

Astronaut toont unieke beelden in docu-reeks over ’de mooiste planeet’, de aarde André Kuipers: ’Ik dacht dat ik een ufo zag’

Door Bernice Breure

André Kuipers: ,,De aarde is gewoon met al die bizarre kleuren de mooiste planeet.’’ Ⓒ KroNcrv/Scenery

Soms werd hij vanaf de grond tot de orde geroepen: moet jij niet eens gaan slapen? Astronaut André Kuipers, die in totaal 204 dagen in de ruimte doorbracht, kreeg geen genoeg van het uitzicht vanuit het internationale ruimtestation ISS. In de zesdelige documentaireserie Ruimteschip Aarde zien we nooit eerder vertoonde beelden van zijn vluchten.