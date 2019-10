Kanye West: Democraten manipuleren gekleurde mensen tot abortus

Zo gelooft hij dat de Democraten ’zijn’ mensen hebben gehersenspoeld om ’onheilige dingen’ te doen, zoals geboortebeperking en het aanmoedigen van abortus. „Je mag niet moorden”, voegde hij daaraan toe. Volgens TMZ deed hij die uitspraken in een radiointerview met radiopersoonlijkheid Big Boy.

Het interview ging verder over zijn nieuwe album Jesus is King en over de ’zwarte cultuur’. Kanye wordt er vaak van beschuldigd zich tegen donkere mensen te hebben gekeerd, vanwege zijn support voor de Amerikaanse president Donald Trump. Maar dat beschouwt Kanye als onzin; volgens hem hebben Afrikaans-Amerikanen niet echt een eigen cultuur. Dat wordt alleen maar verondersteld door de Democraten, zo beweerde hij, om hen zo onder de duim te houden in plaats van ondernemerschap aan te moedigen.

Ook beschuldigde hij de Democraten ervan tientallen jaren beleid te steunen dat de donkere gemeenschap heeft beschadigd.