’Katie Price overtreedt lockdownregels met Valentijnstrip’

De twee gingen vanuit Essex naar Shropshire, bijna 300 kilometer verderop, voor een korte Valentijnsvakantie. Daar verbleven ze in luxe cottages op vakantiepark Henlle Hall, volgens The Sun, met een open haard en een jacuzzi tot hun beschikking. Een plek die ze eerder ook al hadden bezocht in de kerstvakantie.

Daarmee zouden ze de regels overtreden hebben die gelden in Engeland. Die stellen dat je alleen je huis mag verlaten voor een specifiek doel of met een ’redelijk excuus’, zoals voor het werk, voor essentiële boodschappen, voor onderwijs, kinderopvang, buitensporten of om medische redenen.

Katie Price ontkent hun tripje. Volgens haar zouden ze Valentijnsdag hebben doorgebracht in een ’liefdeshut’ in Carls achtertuin.