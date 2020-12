Wibi niet boos op Margriet ’maar bezem mag door redactie’

Wibi zou zijn nieuwe kerstsingle spelen bij M, maar werd naar eigen zeggen op zeer onfatsoenlijke wijze afgebeld omdat de redactie de voorkeur gaf aan een ander onderwerp. De muzikant had dit naar eigen zeggen „in de veertig jaar dat ik nu in dit vak zit nog nooit meegemaakt.” Hij uitte zijn woede vrijdagochtend op Instagram.

In Beau was Wibi wel welkom om zijn lied te spelen. „Mensen moeten een keer horen wat er achter de schermen van programma’s gebeurt”, stelde hij. „Ik wil Margriet niet afvallen. Maar door haar redactie mag de bezem wel een keer heen.” Margriet zelf reageerde trouwens in de uitzending niet op het incident dat de entertainmentmedia de hele dag bezighield.

De redactie van M liet vrijdag in een korte reactie weten zich niet te herkennen in de ervaring van Wibi. Er zou hem geen persmoment zijn toegezegd voor zijn nieuwe single; hij zou komen praten over het afgelopen jaar. Dit gesprek ging echter niet door, laat de redactie weten.