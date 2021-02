Justin Bieber kondigt zesde studioalbum aan

Justin werkte aan de plaat met verschillende doelen, zegt hij. „Ik wil dat mijn muziek troost biedt, nummers maken waarmee mensen zich kunnen identificeren en waarmee ze zich minder alleen voelen. Lijden, onrecht en pijn kunnen mensen hulpeloos maken. Muziek is een geweldige manier om elkaar eraan te herinneren dat we niet alleen zijn.”

Justice is de opvolger van het vorig jaar verschenen Changes. Op het album komen onder meer de recent verschenen singles Holy en Lonely die Justin respectievelijk maakte met Chance the Rapper en Benny Blanco. Ook de nieuwe single Anyone staat erop.