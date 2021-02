Salma Hayek lacht om geruchten over haar huwelijk

Pinault, goed voor 7 miljard euro, en Hayek trouwden in 2009 en bezegelden hun geluk met de komst van dochter Valentina, nu 13 jaar. „Mijn man heeft me een beter persoon gemaakt en op een hele gezonde manier laten groeien. Als mensen zeggen dat het me om zijn geld te doen is, denk ik: whatever, bitch. Denk lekker wat je wilt. We zijn inmiddels 15 jaar samen, waarvan het grootste deel getrouwd. En we zijn nog steeds stapelgek op elkaar”, aldus Salma.

Voor de actrice was het belangrijk om financieel onafhankelijk te zijn van haar man, wat ze al ruimschoots voor hun huwelijk was. „Ik heb hem gezegd dat alles wat ik verdiend heb voordat we samen waren van mij is. En dat begreep hij heel goed. Sterker nog: dat vond hij heel aantrekkelijk aan me. We hebben enorm veel respect voor elkaar.”

Oorspronkelijk dacht de actrice eraan om haar carrière op te geven toen dochter Valentina in 2007 werd geboren, maar het was haar echtgenoot die haar daarvan weerhield. „Hij zei iets heel moois. Dat hij niet wilde dat mijn werk hem ontnomen werd, omdat hij er ook graag naar kijkt. En dat de wereld nog steeds het beste van me moet zien en dat ik daarvoor moet blijven gaan. Het is geweldig om een man te hebben die je zo steunt en inspireert.”