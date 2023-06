Eerbetoon aan Tina Turner tijdens 4th of July-parade in New York

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

De vorige maand overleden Tina Turner wordt binnenkort tijdens de jaarlijkse parade op 4 juli in New York geëerd, melden Amerikaanse media. De zangeres overleed eind mei op 83-jarige leeftijd na een lang ziekbed.