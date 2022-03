Krijg positieve energie met deze voorjaars-uitjes

Binnenland

Lente klopt op de deur, maar Winterswijk schaatst nog één keer op natuurijs

Hoewel de lente in ons land nadrukkelijk op de deur klopt deze week, binden schaatsliefhebbers in Winterswijk nog één keer de ijzers onder voor een dagje onvervalst schaatsplezier op de natuurijsbaan in het Achterhoekse dorp.