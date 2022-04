Jan Rot deelt zijn laatste plaat: ’Zo jammer dat ik niet nog járen door mag schrijven’

Jan vertelt bij het lied Met je neus hoe hij jarenlang zocht naar de rest van de tekst die moest volgen op de zin ’pas toen mijn dochter werd geboren, begreep ik wie mijn vader was’. „Het is een regel die ik al lang had, samen met de mijns inziens mooie melodie”, schrijft hij.

Recent maakte de liedjesschrijver de tekst dan toch af. „Ik ben er blij mee, want gezinsliedjes zijn er niet zoveel. Iedereen die gezegend is met kinderen weet waar ik het over heb. En met zinnen als ’mijn vader hielp mij bij mijn geboorte, ik hielp mijn vader toen ik stierf’, vind ik het extra jammer dat ik niet nog járen door mag schrijven. Want ook na je zestigste zijn er genoeg mooie nieuwe onderwerpen.”

Bijzondere ervaringen

Een van de meest bijzondere ervaringen als muzikant noemt hij het zingen van het de Leonard Cohen-klassieker Hallelujah in het programma Matthijs gaat door, samen met een honderdkoppig gospelkoor. „Prachtig in beeld gebracht werd het een van mijn spraakmakendste tv-optredens, alleen al door een hartstochtelijk meezingende Paul van Vliet in het publiek”, herinnert Jan zich. De track op zijn afscheidsalbum is deze opname uit oktober 2021. „In maart mochten we het nog eens herhalen bij Matthijs in de Ziggo Dome, waar ik een staand applaus kreeg van 15.000 man. Ontroerend.”

De 64-jarige zanger en gitarist liet begin april weten dat hij alle optredens die hij nog had staat heeft geannuleerd. De conditie van Jan, die uitgezaaide darmkanker heeft, is dusdanig achteruitgegaan dat hij niet meer kan optreden. Hij heeft nog maar een paar weken te leven, zo deelde hij op sociale media.

Het digitale boekje van Jan Rot is hier te vinden.