Relatie Xander de Buisonjé en vrouw sterker dan ooit na therapie

Begin 2013 krijgt de vrouw van Xander de schrik van haar leven als ze te horen krijgt dat ze een tomor heeft in haar buikholte. Hoewel ze al op dat moment al een tijdje last heeft van haar buik, neemt de huisarts haar niet serieus. „Mijn redding is geweest dat ik zo tenger ben, want daardoor kon ik heel goed voelen dat er een knobbel zat”, vertelt ze aan Elegance. „We hebben toen zelf Prescan gebeld en daar een scan laten maken. Zij zagen ook een donkere plek en hebben me doorgestuurd naar het ziekenhuis.”

Niet veel later krijgen Sophie en Xander opnieuw slecht nieuws. Het wordt hun namelijk afgeraden om nog eens zwanger te worden omat de hormonen die daarbij vrijkomen een kans op een nieuwe tumor kunnen vergroten. „Dat was het begin van een pittige tijd, waarin we elkaar een beetje kwijtraakten”, onthult Sophie. „Ik worstelde met mijn wens om nog een kindje te krijgen en had daarnaast de stress van de checks. Ik werd echt een pitbull die me vastgreep in hoop.”

Xander vond het verschrikkelijk wat er met Sophie gebeurde, maar had naar eigen zeggen nog zoveel dingen met zichzelf op te lossen dat hij zich op de verkeerde manier uitte. „Het lag op dat moment niet binnen mijn mogelijkheden om dingen aan te gaan en dat vind ik achteraf gezien wel erg.”

Therapie

Na veel therapie lukt het de twee er samen uit te komen. „Ik denk dat het belangrijk is dat we allebei dingen hebben opgelost die ons in de weg zaten. Ik heb ook echt aan mezelf kunnen bouwen om een leuker mens te worden, en dat had weer invloed op Sophie en ons gezin”, vertelt Xander.

Volgens Xander is de relatie nu sterker dan ooit, maar dat betekent niet dat er nooit meer golfbewegingen zijn. „We weten nu dat als we heel druk zijn en we elkaar even kwijt dreigen te raken door het tumult van het leven, we elkaar op rustigere momenten altijd meteen weer vinden.”