Filmrecensie ’Encounter’ speelt met waan en werkelijkheid

— Wat: science fiction, thriller — Regie: Michael Pearce — Met: Riz Ahmed, — Lucian-River Chauhan, — Octavia Spencer —

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

Riz Ahmed als Malik Khan in ’Encounter’, hier samen met diens zoontjes. Ⓒ Foto Amazon Studios

In filmland loopt onze planeet deze week groot gevaar. Niet alleen raast er in Don’t look up een enorme meteoriet op aarde af; in Encounter ís er al een komeet ingeslagen en wel in Californië. Uit de brokstukken kruipen parasieten die zich via insectenbeten in onze hersenpan nestelen en ons brein overnemen.