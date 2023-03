Slachtoffers The Voice noemen totale radiostilte ITV 'pijnlijk'

Diekstra vertegenwoordigt zes slachtoffers in de zaak. „De externe communicatie over het eigen onderzoek van producent ITV en de voortgang daarvan kunnen we wel slecht noemen”, aldus de advocaat. „Vanuit slachtoffers bezien is het vooral pijnlijk dat er kennelijk geen noodzaak gevoeld wordt om na zoveel tijd ook maar enige duidelijkheid over de stand van zaken te geven.”

Een aantal van de vrouwen die Diekstra vertegenwoordigt hebben „rond augustus” hun verhaal gedaan tegen Van Doorne. Sindsdien hebben zij niets meer van het bureau vernomen. Producent ITV heeft helemaal geen contact gezocht in de veertien maanden die verstreken zijn sinds de onthullingen over de misstanden in het BNNVARA-programma BOOS van Tim Hofman.

Eerste fase

RTL meldde afgelopen week ook geen updates van ITV te krijgen en constateerde dat het „inderdaad lang duurt.” Talpa Network, het mediabedrijf van John de Mol, laat weten „af te wachten.” Het Openbaar Ministerie rondde twee weken geleden wél de eerste fase van zijn onderzoek naar de misstanden bij The Voice af. Het OM maakte bekend dat bandleider Jeroen Rietbergen en coach Ali B vervolgd worden voor grensoverschrijdend gedrag.

Maar het externe onderzoek dat producent ITV direct na de onthullingen over het wangedrag in januari 2022 instelde, wil nog niet vlotten. ITV kan niet zeggen hoelang het nog duurt voordat het onderzoek is afgerond of in welk stadium het zich momenteel bevindt. In februari 2022 meldde Van Doorne „al een gedetailleerd beeld” te hebben gekregen van wat er gebeurd was bij de RTL 4-talentenjacht.