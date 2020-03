Rob de Nijs: ’Ik wilde DWDD nog wel afzeggen’

Rob de Nijs en zijn vrouw Henriëtte werden dit weekend bedolven onder de loftuitingen na zijn verbluffende optreden in De Wereld Draait Door. Ⓒ Hollandse Hoogte

ROB DE NIJS is bedolven onder de reacties na zijn optreden, vrijdagavond, in de vrijwel lege studio van De Wereld Draait Door, waar hij voor een miljoen kijkers twee van zijn nieuwste stukken zong. Ontroering alom, door de weliswaar zichtbaar trillende Rob, wiens stem voor verbazing zorgde. En dan te bedenken dat hij dit optreden bijna had afgezegd…