Albert Heijn maakt excuses voor broccoli-grap Songfestivallied

In het nummer Birth of a New Age is het Surinaamse zinnetje ’yu no man broko mi’ te horen. Veel mensen verstonden in plaats daarvan onder meer ’you are my broccoli’. Ook bedrijven als Albert Heijn haakten onder andere op sociale media in op de broccoligrapjes. Daar ontstond boosheid over bij Surinaamse Nederlanders, die vinden dat de commercie voorbijgaat aan de echte betekenis van de tekst.

In een reactie laat Albert Heijn weten dat het vaker inhaakt op actualiteiten. „We zagen dat in dit liedje iets anders werd gehoord dan bedoeld (een ’mama appelsapje’) en hebben daar met een knipoog op ingespeeld. We hebben veel leuke reacties gekregen en een paar negatieve.”