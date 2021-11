Politie op zoek naar twee verdachten van overval Ali B

Gossip

Ali B van zijn ’klokje’ beroofd tijdens gewapende overval bij zijn woning

Rapper Ali B is donderdagavond van zijn horloge beroofd voor zijn huis in Almere. Samen met zijn chauffeur werd hij door meerdere daders overvallen. Volgens de politie is daarbij gedreigd met mogelijke vuurwapens. „Geen zorgen, het gaat goed”, zegt Ali op Instagram.