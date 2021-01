Ex-vriendin acteur Armie Hammer: hij kraste zijn initiaal in mijn heup

De twee deden volgens het model aan bondage, dominantie, sadisme en masochisme (bdsm) en Paige dacht dat alles wat hij deed ’normaal’ was. Naast een initiaal in haar heup had Paige naar eigen zeggen vaak blauwe plekken na de agressieve vrijpartijen. Ook beweert ze dat de acteur haar had verzocht ribben te laten verwijderen, zodat hij die op de barbecue kon leggen.

„Ik wil dat Armie met zijn innerlijke demonen aan de slag gaat en de pijn en trauma’s ziet die hij mij en andere vrouwen heeft bezorgd”, zegt Paige. „Hij vertelde me dat er een hele gemeenschap is die dit soort dingen doet en dat hij niet iets crimineels deed. Hij dacht echt dat zijn fantasieën normaal zijn in de bdsm-gemeenschap. Ik dacht ook dat het dat was. Ik dacht dat ik veilig was.”

Wederzijdse instemming

De advocaat van Armie ontkent de aantijgingen van Paige. „Alle interacties met deze persoon, of andere partners van hem, waren vrijwillig en waren besproken, met elkaar afgestemd en wederzijds”, aldus de advocaat tegen Us Weekly.

Verschillende vrouwen deelden de afgelopen weken al screenshots van berichten die van de Call Me By Your Name-acteur zouden komen. Hierin beschrijft de afzender expliciet zijn seksuele voorkeuren als onder meer verkrachting en kannibalisme. Armie ontkent alle verhalen, maar stapte naar aanleiding daarvan wel uit de film Shotgun Wedding.

Barbecue

Eerder deze maand trad een andere ex van de acteur, Courtney Vucekovich, naar buiten en deed ze een boekje open over hun opmerkelijke seksleven. „Hij bleef maar zeggen dat hij een van mijn ribben wilde breken, barbecueën en opeten. En wat betreft bdsm: hij maakte al snel duidelijk dat hij daarin geïnteresseerd was. En zoals ik al zei, hij bleef maar zeggen dat hij mijn ribben wilde breken.”

De acteur was tien jaar getrouwd met Elizabeth Chambers, maar in juli kondigden de twee aan uit elkaar te gaan. Het stel heeft twee kinderen.