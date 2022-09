Momoa scheert hoofd om aandacht voor milieuproblemen

TV

Linda de Mol te zien in nieuwe comedyserie

Linda de Mol zal dit najaar in een nieuwe comedyserie te zien zijn. Ze speelt in Five Live de presentatrice van een talkshow. Actrice Lies Visschedijk is in de serie te zien als eindredacteur. Daan Schuurmans speelt de zenderbaas. Dat vertelde Visschedijk dinsdag in de talkshow Jinek.