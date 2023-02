Premium Het beste van De Telegraaf

Ex-gitarist Duran Duran Andy Taylor over prostaatkanker: ’Ik hoop dat niemand dit hoeft mee te maken’

Drie dagen voordat Andy Taylor (62) zich bij de bandleden van Duran Duran zou voegen voor hun inhuldiging in de ’Rock and Roll Hall of Fame’ in Los Angeles, kwam hij tot de conclusie dat hij op dat moment niet sterk genoeg was om daar naartoe te gaan. Ondanks dat de diagnose van uitgezaaide prostaatkanker als een doodstraf voor hem voelde, is hij dankbaar voor elke dag.