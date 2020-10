Eerste single The Beatles levert meer dan 33.000 euro op

Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon en George Harrison rond 1965. Ⓒ Getty Images

Muziekliefhebbers konden de afgelopen dagen hun slag slaan tijdens een speciale Beatles-veiling van Sotheby’s. In totaal gingen er tot en met donderdag zo’n zestig items onder de hamer, waaronder een gesigneerde versie van hun eerste single Love Me Do. Daar werd 30.000 pond (33.024 euro) voor neergeteld.