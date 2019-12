UPDATE - Badr Hari moest zaterdagavond zonder de vurig gewenste overwinning op Rico Verhoeven het Gelredome in Arnhem verlaten. Hij blesseerde zijn been en werd per ambulance afgevoerd. Toch zou hij later op de avond nog in Club Blu Rotterdam staan. Volgens de clubeigenaar kwam Badr vooral om zijn fans niet in de steek te laten.