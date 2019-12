Badr Hari tijdens de weging een dag voor de wedstrijd Ⓒ Hollandse Hoogte

Badr Hari moest zaterdagavond zonder de vurig gewenste overwinning op Rico Verhoeven het Gelredome in Arnhem verlaten. Hij blesseerde zijn been en werd per ambulance afgevoerd. Toch zou hij later op de avond nog in Club Blu Rotterdam staan; dat meldt de club tenminste op zijn Facebookpagina.