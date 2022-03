The Rolling Stones niet van plan om muziekrechten te verkopen

„Mick en ik hebben hier nog niet serieus over gesproken”, aldus de 78-jarige Richards. „Wat mijn grootste probleem is met het verkopen van je muziekrechten, is dat het een teken is dat je oud wordt”, aldus de gitarist. „Voorlopig is daar nog geen sprake van.”

Andere artiesten verkochten in de afgelopen jaren hun muziekrechten. Zo kreeg Stevie Nicks 100 miljoen dollar voor de verkoop van haar muziekrechten. Bob Dylan kon 300 miljoen bijschrijven na de verkoop van zijn muziekrechten en Bruce Springsteen verkocht de rechten van zijn muziek zelfs voor 500 miljoen.