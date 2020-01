Invictus Games maken zich geen zorgen over komst prins Harry

Harry’s komst naar Den Haag staat waarschijnlijk los van zijn besluit om geen gebruik meer te maken van zijn koninklijke titels en zijn verhuisplannen naar Canada, samen met zijn vrouw Meghan en hun zoon Archie. Zaterdag werd bekend dat Harry en Meghan voortaan niet meer aangesproken worden als zijne of hare koninklijke hoogheid. Maar privé blijft Harry beschermheer van diverse organisaties, waaronder de Invictus Game, het sportevenement voor militairen en veteranen met blijvend letsel.

„We hebben officieel nog niets gehoord, maar we verwachten hem uiteraard nog steeds”, laat een woordvoerder van Invictus Games 2020 zondag weten. „Prins Harry heeft het hele evenement opgetuigd en deelnemers vinden het tof dat hij komt, al gaat het evenement zelf natuurlijk over het herstel van de deelnemers.”

Prins Harry bezocht vorig jaar mei demonstraties handboogschieten en rolstoelbasketbal in het Zuiderpark in Den Haag, waar de vijfde editie van de Invictus Games van 9 tot 16 mei wordt gehouden. Eerdere edities vonden plaats in Londen, Orlando, Toronto en Sydney. Prins Harry zei in het verleden uit te kijken naar de lustrumeditie in Den Haag. „We kijken enorm uit naar Den Haag en naar de zee van oranje supporters en het geluid. Maar ook naar de stroopwafels (of hoe je die ook noemt), de dj’s en de gastvrijheid. Ik denk dat het fantastisch wordt. Ik kan niet wachten”, zei Harry destijds in een video op Instagram.