Chantal viert met duizenden fans pyjamafeest

Chantal Janzen tijdens de eerste editie van Chantals Pyjama Party in de Ziggo Dome. Ⓒ ANP

Chantal Janzen heeft vrijdag met duizenden fans een mega pyjamaparty gegeven in de Ziggo Dome in Amsterdam. Van slapen was geen sprake, van feesten des te meer. De bezoekers, die allemaal gekleed waren in pyjama, werden in de concerthal getrakteerd op optredens van onder anderen Maan, Famke Louise, K3 en Lil Kleine.