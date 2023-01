Docu na 6,5 jaar afgerond: ’Nu wachten op goedkeuring Rihanna’

De plannen voor de documentaire werden in 2015 voor het eerst gedeeld. De film zou een „ongefilterde kijk geven op het leven van Rihanna als wereldwijd icoon”, zo werd toen gemeld. In 2018 liet regisseur Berg weten dat de docu er elk moment aan kon komen. Dat ’elk moment bleek een ruim begrip. Anno 2023 is de docu er nog steeds niet.

De bal ligt nu bij Rihanna. „Het is afgerond en verkocht. Amazon is er klaar voor”, aldus de regisseur, bekend van onder meer de film Lone Survivor. „Ze is een perfectionist, dus we bleven dingen toevoegen. Nu hebben we 6,5 jaar gefilmd en zijn we klaar om het uit te brengen. Het is alleen nog wachten op haar goedkeuring.”

Berg maakt zich geen zorgen over de goedkeuring van Rihanna, zo zegt hij. „Het is een prachtige ervaring geweest, dus het maakt me niet uit hoe lang het duurt.”