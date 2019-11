Harry en Meghan blikken terug op verlovingsaankondiging

Het koppel onthulde twee jaar geleden dat ze in het voorjaar van 2018 in het huwelijksbootje zouden stappen. Harry was een paar weken eerder al op zijn knieën gegaan.

Dezelfde dag gaven de twee ook een televisie-interview om te praten over hun verloving. Daarin vertelde Harry onder meer dat hij het jammer vond dat hij Meghan niet aan zijn moeder heeft kunnen voorstellen. „Ze zou zonder enige twijfel dolgelukkig zijn als ze Meghan kon leren kennen”, stelde Harry. „Op dit soort momenten mis ik haar heel erg, omdat ik mijn geluk niet met haar kan delen.” Diana overleed in 1997 door een auto-ongeluk in Parijs. De verlovingsring die Harry aan Meghan gaf, bevat juwelen van zijn moeder die hij na haar dood kreeg.

Harry en Meghan, die sinds 2016 samen zijn, gaven elkaar inderdaad in het voorjaar van 2018 het jawoord. Ze trouwden op 19 mei in de St. George’s Chapel van Windsor Castle. Bijna een jaar later, op 6 mei dit jaar, werd hun zoontje Archie geboren.